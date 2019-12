Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hořící dům v obci Doksy

KLADENSKO – Policisté v tomto případě zadrželi podezřelého muže.

Na linku 158 bylo dne 7. prosince 2019 krátce před půlnocí přijato oznámení o hořícím domě v obci Doksy na Kladensku. Policejní hlídky z obvodních oddělení Unhošť a Stochov vyjely ihned na místo oznámení, kde již operovaly posádky HZS.

Policejním šetřením na místě činu bylo zjištěno, že rodinný dům ve Vorlíčkově ulici byl zapálen úmyslně po hádce rodinných příslušníků. Tento zapálený dům kompletně shořel a zůstaly pouze obvodové zdi. Hořící dům byl napojen na další rodinný domek jiných majitelů. Včasným a profesionálním zásahem hasičů se podařilo oheň uhasit a přilehlý dům zůstal nepoškozen. Policisté podezřelého čtyřicetiletého muže z Kladenska zadrželi a po provedení prvotních úkonů byl umístěn do policejní cely. Majitelka hořícího domu ve věku pětašedesát let se při požáru nadýchala zplodin a byla posádkou ZZS převezena do kladenské nemocnice na ošetření. Při požáru nedošlo k žádnému jinému zranění osob. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 2 000 000,-Kč.

Kladenští kriminalisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. prosince 2019

