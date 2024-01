Hodnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„V souladu se z.č. 106/1999 Sb. žádám ke dni 1.11.2023 (ale může to být libovolný den v roce 2023, pokud se Vám budou data zjišťovat lépe) o sdělení, kolik policistů užívalo jednotlivá hodnostní označení. Tj. kolik policistů k danému dnu užívalo hodnostní označení rotný, kolik policistů užívalo hodnostní označení strážmistr, dále nadstrážmistr, podpraporčík atd. až do nejvyšších hodností vč. generálských.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s počty příslušníků s jednotlivými hodnostními označeními k datu 1. 1. 2023 (viz. příloha).



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 31. 1. 2024

Související dokumenty Hodnosti.xlsx

Velikost souboru:9,3 KB / formát XLSX

