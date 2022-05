Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Hned dva poháry si z Mistrovského turnaje ve florbalu odvezli policisté z Moravskoslezského kraje

MS kraj – policisté z našeho krajského ředitelství zabojovali na mistrovském turnaji a přivezli si poháry

Velkým úspěchem pro náš kraj skončilo Mistrovství UNITOP České republiky, IX. ročník turnaje ŘSCP ve florbale, které se uskutečnilo 20. května 2022 v hlavním městě Praha. Turnaje se zúčastnilo 14 týmů z celé České republiky. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin, první a druhý tým ze skupiny postupoval dále do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále tým FBO SKP Ostrava porazil jihomoravský tým krásným výsledkem 4:0 a následně je „turnajový pavouk“ svedl do boje s týmem SPJ KŘP MSK. Moravskoslezské derby bylo bojovné, ale vždy musí být jen jeden vítěz. Výsledek 8:2 pro tým FBO SKP Ostrava byl rozhodující a postoupili do finále. V tom se utkali s pracovníky Bezpečnostní informační služby s názvem týmu Buffalos. Jednoznačný výsledek 8:1 pro FBO SKP Ostrava posunul tým na 1. místo a tak si každý florbalista odvezl zlatou medaili a jako jeden tým zasloužený pohár. Ani druhý tým z našeho kraje SPJ KŘP MSK neodjel z turnaje s prázdnou. Svou bojovností a možná i trochu se štěstím vybojovali krásné 3. místo. Proti týmu Výběr policejní akademie Praha byl výsledek utkání nerozhodný a skončil remízou 5:5. Samotné nájezdy však ukázaly, že si umístění na tzv. bedně vítězů moravskoslezští policisté zaslouží.

To však není jediné ocenění, které bylo vyhlášeno. Individuální cena „střelec turnaje“, která byla předávána z rukou pořadatelů, opět putovala na severní Moravu. Převzal si ji policista z dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava, prap. Radim Kahánek, který je hráčem týmu FBO SKP Ostrava. Celkem vstřelil 10 gólů z celkového počtu 44 gólů týmu, což v kombinaci s výborným výkonem ostravské obrany znamenalo jediné – Mistrem ČR UNITOP ve florbalu se pro rok 2022 stal tým FBO SKP Ostrava.

Klukům BLAHOPŘEJEME!!!

por. Bc. Eva Michalíková

30. května 2022

vytisknout e-mailem