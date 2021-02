Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hlodavec vyběhl na silnici

SVATÁ KATEŘINA – Oznámení o neobvyklém střetu přijali tachovští dopravní policisté. Do jízdní dráhy fordu vyběhl bobr.

Tachovští dopravní policisté včerejšího dne krátce po 19:00 hod. přijali oznámení o střetu s lesní zvěří. Pro dopravní policisty je zpracování a zadokumentování takové dopravní nehody běžnou činností, protože v průběhu týdne zpracovávají záznamů o střetu se zvěří obvykle několik. Z velké části se jedná o střety s různými druhy srnčí zvěře nebo s divokými prasaty, které vyběhnou na komunikaci a v některých případech bohužel končí pod koly motoristů. V dalších případech jsou to střety se zajíci, jezevci a jinou lesní zvěří. O tom, že do výčtu zvěře, která je ohrožená střety s motoristy, patří i bobr, se přesvědčila 30letá řidička jedoucí s vozidlem Ford kolem Václavského rybníka u Svaté Kateřiny. Na hlodavce, který vyběhl do silnice, již nestačila řidička bohužel zareagovat, a přední částí auta do něj narazila. Po střetu zůstal ležet usmrcený bobr v silničním příkopu. Policisté řidičům připomínají, aby při projíždění lesních úseků byli předvídaví, opatrní a dbali zvýšené pozornosti, a to nejen s ohledem na svoji bezpečnost, ale i s ohledem na lesní zvěř – a nejen na tu, jak dokazuje uvedený případ, která jim může vyběhnout do cesty.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

5. 2. 2021

Odkazy do noveho okna střet s bobrem Detailní náhled střet s bobrem Detailní náhled

vytisknout e-mailem