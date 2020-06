Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hlídky zkontrolovaly přes sto vozidel

MOSTECKO - Výsledky víkendové republikové dopravní akce v okrese Most.

Policisté zkontrolovali 157 aut

Na silnicích v okrese Most proběhla o víkendu celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, kterou policisté vyhlásili v souvislosti s nadcházejícími se letními prázdninami. Policisté dopravního inspektorátu po dva dny sledovali silniční provoz a kontrolovali řidiče motorových vozidel. S dopravními hlídkami se řidiči mohli potkat na silnicích I. třídy i na místních komunikacích na území našeho okresu. Policisté při těchto akcích kontrolovali dodržování stanovené rychlosti, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, sledovali, jak řidiči dodržují předepsaný způsob jízdy, zda při řízení netelefonují, jestli jsou osoby ve vozidlech řádně připoutané a děti v zádržných systémech. Hlídky se zajímaly i o to, v jakém technickém stavu motorová vozidla jsou. Během víkendových akcí muži v uniformách zastavili a zkontrolovali celkem 157 motorových vozidel a odhalili 45 přestupků v dopravě. Řidičům za 38 z nich uložili pokuty ve výši 19 600 korun. Sedm přestupků bude předáno do správního řízení. Jedenáct řidičů porušilo stanovenou rychlost, pět osob nebylo připoutáno, v jednom případě nebyl užitý zádržný systém, jedno vozidlo mělo nevyhovující technický stav, dva řidiči neměli řidičská oprávnění, jeden řidič řídil bez řidičského průkazu a čtyři motoristé nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti. Dopravní policisté během akce odhalili osobu pod vlivem návykové látky a jednu hledanou osobu.

nprap. Ludmila Světláková

Most 29. června 2020

