Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hlídky kontrolovaly komerční přepravu

MOST - Na Mostecku proběhla včera krajská dopravní akce spolu s Centrem služeb pro silniční dopravu.

Kamion měl prasklinu na brzdovém kotouči

Dopravní policisté včera spolu s Centrem služeb pro silniční dopravu kontrolovali nákladní přepravu. Hlídky zjišťovaly, zda řidiči dodržují dobu řízení a odpočinků, kontrolovaly technický stav vozidel i povolenou hmotnost. Během dne na silnici I/27 policisté zjistili dva přestupky v dopravě. U jednoho kamionu muži v uniformách našli technickou závadu a to prasklinu na brzdovém kotouči. Řidiči za přestupek uložili pokutu a zároveň omezili technickou způsobilost vozidla na dobu 30 dnů. Do té doby musí být závada odstraněna a vozidlo musí projít technickou prohlídkou, než se vrátí na silnice. Další přestupek byl předán do správního řízení.

Most 1. října 2019

nprap. Ludmila Světláková

