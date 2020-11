Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hlídkaři zpacifikovali nebezpečného muže

České Budějovice - Křičel nesmyslné věty, měl u sebe nože a byl pod vlivem alkoholu.

Perfektní práci odvedlo několik policistů z oddělení hlídkové služby, kteří minulý čtvrtek kolem půl osmé ráno zasahovali v domě v ulici Františka Škroupa. Tam je vyslal operační důstojník s tím, že se v přízemním bytě nachází agresivní muž, který vykřikuje směrem do ulice, je zřejmě pod vlivem alkoholu a je možné, že u sebe má zbraň, kterou může ublížit sám sobě nebo dalším lidem. Po příjezdu na místo policisté v okně jednoho z domů zaznamenali vykřikujícího, zjevně opilého muže, jeden ze zakročujících policistů s ním zahájil komunikaci, kolegové pak vešli do domu, kde zjistili, že muž je zamčený a křičel, že pokud vstoupí do jeho pokoje, podřízne se. Policistovi, který zůstal před domem také hned ukázal nůž, který měl na krku a mnoho dalších, které měl při sobě. Zakročujícímu policistovi se při komunikaci podařilo muže zklidnit a dokonce přesvědčit, aby nože, které má u sebe, dal na parapet okna a ustoupil od svého úmyslu. Během krizové komunikace na místo dorazily další posily z oddělení hlídkové služby a po konzultaci s přivolaným lékařem z posádky ZZS bylo jasné, že policisté musí zákrok velice rychle ukončit, jelikož by si mohl muž kdykoliv ublížit. Ten jednal pod vlivem alkoholu velmi zkratkovitě, byl agresivní a neustále vykřikoval různé nesmyslné věty. Bylo těžké předvídat jeho chování. Policisté se proto rozhodli pro okamžitý vstup do pokoje, hrozilo, že si muž sáhne na život. Dveře museli za použití speciálního vybavení rozbít, muže zpacifikovat a předat do péče zdravotníků, což se také podařilo. Toho pak záchranáři převezli do nemocnice k dalšímu ošetření.

Nikdo nebyl při zákroku zraněn a to především díky perfektní práci policistů z oddělení hlídkové služby. Ti bývají na místě oznámení velice často jak první a mnohdy musí v pouhých vteřinách učinit vážná rozhodnutí tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě či majetku osob. Službou naplňují policejní moto "Pomáhat a chránit."

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

25. listopadu 2020

