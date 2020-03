Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hlídkaři nachytali muže se zákazem řízení

České Budějovice - Třiatřicetiletý řidič porušil trest.

Do dvou týdnů by měl před soudem stanout třiatřicetiletý muž, kterého zastavili a kontrolovali policisté z oddělení hlídkové služby, včera kolem druhé hodiny odpoledne. U muže ve vozidle značky Škoda policisté zjistili, že má soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to do února roku 2022. Případ převzali k dalšímu šetření policisté z českobudějovického obvodního oddělení. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

19. března 2020

