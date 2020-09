Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hlídka ženu objevila na plotě

MOSTECKO - Žena kradla na zahrádkách; Koupil kradené kolo a vrátil ho; Útočil kladivem.

Údajně pro kytky na hrob si zašla mladá žena z Mostu. Nekupovala je ale v obchodě, ale v noci pro ně zamířila do cizích zahrad. Nejprve vnikla na oplocenou zahradu rodinného domku, kde si měla přivlastnit čtyři květináče s různými květinami. Následně vnikla přes plot na zahradu v blízké zahradní kolonii, odkud si měla odnést truhlík a květináče s muškáty a voskovkami. Hodily se jí i sazenice celeru, cukety a petržele. Následně vlezla do sousední zahrady, kde vytrhala trsy petúnií. Její řádění neuniklo pozornosti svědků, kteří přivolali policii. Muži zákona na místě po nezvaném hostu pátrali, nakonec je hluk přivedl k dvoumetrovému oplocení, které žena zrovna přelézala. Policisté ji zadrželi. Šetřením na místě zjistili, že do lokality přijela vozem. Policisté u ní provedli test na návykové látky, který byl pozitivní na metamfetamin. Vyšetřovatel 37letou ženu z Mostu obvinil z trestných činů porušování domovní svobody a krádeže vloupáním. Mostečanka je stíhána na svobodě.

Muž ukradl dívce v domě kolo, nový majitel jí ho vrátil

Příležitosti využil 31letý muž z Litvínova. V místě svého bydliště uviděl dívku, která přišla do domu s jízdním kolem. Ta ho odložila u výtahu a poté šla ke kamarádce. Kolo nijak nezajistila. Muž se horského kola zmocnil a ukryl ho na balkón. Dívka v domě kolo marně hledala. Muž si ho následně ze společného balkónu vyzvedl a na svém zaměstnání ho nabídl k prodeji. Jeden z kolegů si kolo v hodnotě 11 tisíc korun koupil. Moc si ho neužil. Zjistil totiž, že kolo je kradené a vrátil ho poškozené. Muž ve věku 31 let nyní čelí obvinění z trestného činu krádeže. Obviněný, který již v minulosti kradl a byl loni odsouzen, je stíhán na svobodě.

Muže napadl kladivem a způsobil mu vážná zranění

Ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví čelí obvinění teprve 19letý mladík z Litvínovska. Ten měl v jedné obci na Litvínovsku koncem června v odpoledních hodinách napadnout jen o pár let staršího muže, který přišel na návštěvu za přítelkyní tohoto mladíka. Ještě venku před domem došlo mezi oběma muži ke slovní rozepři, kdy poté mladík měl dle výsledků šetření policie poškozeného opakovaně udeřit kladivem do oblasti obličeje a čelisti. Vlivem útoku napadený upadl na zem, kde inkasoval další údery pěstí do hlavy od obviněného. Napadený utrpěl vážná zranění, se kterými skončil v nemocnici s následnou nutností operačního zákroku a s dobou léčení přesahující dobu šesti týdnů. Obviněný mladík je stíhán na svobodě. Za takové jednání může soudit přikročit k uložení trestu odnětí svobody na tři léta až deset let.

Most 25. září 2020

nprap. Ludmila Světláková

