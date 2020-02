Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hlídejte si své domácí mazlíčky

CHOMUTOVSKO - Agresivní pes napadl jiného psa i jeho majitelku; Výrobce drog byl obviněn.

Za chování svých domácích mazlíčků odpovídají jejich majitelé. Koncem ledna proto zahájili policisté trestní stíhání 70leté ženy z obce na Klášterecku. Podle sděleného obvinění žena při odchodu ze zahrady u svého domu nezajistila, aby její pes většího plemene nemohl vyběhnout ven. V důsledku toho utekl na ulici, kde zrovna svého psa uvázaného na vodítku venčila 42letá žena. Následně zaútočil na zmíněného psa na vodítku a pokousal ho. Majitelka napadeného psa se agresivní zvíře snažila odehnat, načež napadlo i ji. Výsledkem bylo vážnější poranění, které muselo být ženě ošetřeno v nemocnici a léčeno. Veterinární ošetření napadeného psa pak stálo jeho majitelku téměř 7 tisíc korun. Žena, která svému psovi nevěnovala dostatečnou pozornost, tak nyní čelí obvinění z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Kriminalisté případ nadále vyšetřují.

Výrobce drog byl obviněn

Až deset let za mřížemi. To je verdikt, s kterým by v případě uznání viny mohl od soudu odejít 32letý muž z obce na Chomutovsku. Policisté ho totiž viní z toho, že ve značném rozsahu pěstoval konopí a vyráběl z něho marihuanu. Podle jejich zjištění měl vyrobit i zatím blíže nezjištěné množství heroinu. Rostliny konopí a další věci potřebné k jejich pěstování, ale i věci potřebné k výrobě heroinu, kriminalisté nalezli při domovní prohlídce. Na konci ledna si muž převzal usnesení o zahájení trestního stíhání z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Vyšetřování probíhá na svobodě.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 3. února 2020

