Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hlídce ujížděl, skončil v poli

MOSTECKO - Na signály k zastavení nereagoval, má zákaz řízení na čtyři roky, soud ho poslal do vazby.

Obrničtí policisté o víkendu chtěli při silniční kontrole ve večerních hodinách zastavit osobní vozidlo, u kterého nesvítilo světlo. Řidič osobního vozu tovární značky Mercedes však na výzvy policistů nereagoval. Naopak přidal na rychlosti a policejní hlídce od obce Liběšice ujížděl nebezpečnou rychlostí i přes světelné a zvukové signály policie k zastavení vesnicemi do okresu Teplice. Tam za jednou obcí dostal na silnici smyk, vyjel mimo komunikaci na pole, kde zapadl a dále nepokračoval. Hlídku chtěl oklamat a ze sedadla řidiče přelezl do zadního prostoru, což ovšem neuniklo pozornosti policistů. Na místě byl za použití donucovacích prostředků zadržen. Zřejmě měl důvod hlídce ujíždět. Policisté totiž následnou lustrací zjistili, že motorista má od okresního soudu vysloven od roku 2018 platný čtyřletý zákaz řízení všech motorových vozidel. Hlídka u řidiče provedla orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na amfetamin. U sebe měl sáček s nezjištěnou krystalickou látkou, který policie zajistila. Muž byl zadržen a umístěn v policejní cele. Jeho spolujezdec byl zajištěn a je podezřelý z přestupku neuposlechnutí výzvy. Policisté obrnického oddělení nyní 33letému řidiči z Bíliny sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a spis ve zjednodušeném zkráceném přípravném řízení hned předali státnímu zástupci k návrhu na potrestání. Soud v Mostě včera rozhodl o uvalení vazby a policisté 33letého muže z policejní cely převezli rovnou do vazební věznice.

Vandal poškodil kryty kabelů klimatizační jednotky, jiný poničil sklo u auta

Projevy vandalství šetří mostecká policie ve dvou případech. Neznámý poberta na ulici mosteckého sídliště Pod Šibeníkem zřejmě v nočních hodinách poškodil nezjištěným nástrojem sklo u osobního vozidla zahraniční výroby. Poškozený motorista odhadl vzniklou škodu na částku 20 tisíc korun. Jiný vandal u objektu jednoho školního zařízení v Mostě poničil kryty kabelů elektrického rozvodu klimatizační jednotky a poškozené společnosti tak způsobil celkovou škodu ve výši 22 tisíc korun. Oba případy šetří obvodní oddělení Most a zahájilo úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci.

Most 9. února 2021

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem