Hledání s detektory kovů má svá pravidla

ZNOJEMSKO: K této činnosti potřebujete například průkaz a musíte být proškoleni.

Máte doma hledačku kovů a chcete s ní vyrazit do volné přírody? Zpozorněte! Někteří amatérští hledači kovů si zřejmě ani neuvědomují, že tato činnost podléhá jistým pravidlům. Máme pro vás proto důležité informace, ať se zbytečně nedostanete do problémů. Průzkum s detektorem kovů v přírodě je dle platných zákonů archeologickým výzkumem. Kdo se chce této aktivitě věnovat, musí tedy splňovat určité podmínky. Potřebujete jednak souhlas majitele pozemku, kde chcete hledat, ale také průkaz hledače s detektorem kovů (průkaz amatérského spolupracovníka). K archeologickému výzkumu mají oprávnění pouze odborné archeologické a muzejní instituce (viz zákon o památkové péči č. 20/1987 Sb.). Zájemci z řad veřejnosti se však mohou se souhlasem těchto institucí také zapojit. A jak postupovat? Kontaktujte archeologické pracoviště v regionu, ve kterém chcete hledat. Absolvujete například základní školení a teprve potom můžete vyrazit do terénu. Více informací naleznete v letáčku, viz níže. Tímto upozorňujeme amatérské hledače, že archeologická činnost bez patřičných dokladů, proškolení a souhlasů majitelů pozemků je nelegální.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 7. března 2023

