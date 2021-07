Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledaného muže policisté poznali a zadrželi

LOUNSKO - Nyní už je za mřížemi; Na alimentech za čtyři děti dluží desetitisíce.

Muže, který odpovídal popisu hledané osoby, si v pozdních večerních hodinách všimli hlídkující policisté v Žatci. Dotyčný šel u krajnice v ulici Lounská. Policisté ho tedy vyzvali k prokázání totožnosti. Zjistili, že jde o odsouzeného, který měl nastoupit do věznice k výkonu trestu uloženému za přechovávání drog. Protože se tento třicetiletý muž do vězení ve lhůtě nedostavil, vydal soud příkaz k jeho dodání do výkonu trestu. Nyní už je tedy za mřížemi a navíc je podezřelý i z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Pětatřicetiletou matku několika dětí obvinil vyšetřovatel ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Ženu žijící momentálně na Chomutovsku viní z toho, že nehradila výživné na své čtyři děti, které jsou v současné době ve věku od tří do devíti let. Dva starší sourozence vychovává jejich otec na Lounsku. Tomu matka dětí dluží na alimentech přibližně 30 tisíc korun. Dalších více než 30 tisíc má pak dlužit kojeneckému ústavu za své dvě mladší děti, které byly po nějakou dobu umístěny právě v tomto zařízení.

Za spáchání zmíněného trestného činu hrozí podle zákona v případě odsouzení trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 1. července 2021

