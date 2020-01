Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledané poslali tam, kam patří - Aktualizace

BRNO: Během několika hodin dopadli brněnští muži zákona čtyři hledané.

Dlouhý týden bezúspěšně pátrali bystrčtí policisté po sedmatřicetiletém muži, který se celkem úspěšně vyhýbal nástupu do věznice. Avšak důsledné pátrání je dovedlo až do jedné brněnské restaurace, což se později ukázalo jako klíčové. Hledaný očividně od zdejších návštěvníků zjistil, že se nad ním stahuje smyčka. Hru nervů nevydržel a sám se krátce před jedenáctou hodinou přihlásil na tamější policejní služebně, odkud byl eskortován do brněnské vazební věznice.

Další trefa do černého se povedla brněnským mužům zákona o půl desáté večer poblíž fakultní nemocnice. Zde si policisté povšimli podezřele jedoucího vozidla značky Ford, jakmile přistoupili k silniční kontrole, museli šoférovi sdělit nečekanou zprávu. Okresním soudem byl totiž na něj vydán příkaz k zatčení, muž tak nenadále skončil na policejní služebně. Zde navíc zjistili, že šofér má v současné době platný zákaz řízení až do 20. září 2020. Z tohoto důvodu mu bylo policisty sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nyní tak musí počítat s dalším trestem.

V posledním případě se ukázalo pravdivé rčení, že štěstí přeje připraveným. Krátce po dvanácté hodině večer si policejní hlídka na liduprázdné ulici povšimla docela svérázného párečku, viditelně nezletilé dívky radostně doprovázené dvaatřicetiletým mužem. Netrvalo dlouho a kontrolou osobních údajů policisté zjistili, že zabili dvě mouchy jednou ranou. V policejním hledáčku byli totiž oba dva, muž za to, že odmítal respektovat výzvu nástupu do vězení a dívka za to, že utekla z dětského domova. Oběma policisté rádi pomohli, muže eskortovali do káznice a dívku do specializovaného školského zařízení.

por. Bc. Petr Vala, 23. ledna 2020, Aktualizace tučně, 24. ledna 2020.

