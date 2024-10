Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme ženu, která poskytovala pomoc sražené chodkyni

KUTNOHORSKO - K nehodě došlo 20. září před 16. hodinou v Kutné Hoře.

Dopravní policisté z Kutné Hory stále šetří dopravní nehodu osobního vozidla s chodkyní, ke které došlo 20. září 2024, asi 3 minuty před 16. hodinou, před vchodem do supermarketu Albert v ulici Masarykova 187 v Kutné Hoře.

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že sražené chodkyni poskytovala pomoc neznámá žena, kterou policisté ale nevyslechli, protože před příjezdem policistů z místa odešla. Právě tato žena mohla vidět celý průběh nehody a mohla by tak být důležitou svědkyní.

Žena by měla být asi ve věku 40 - 45 let, štíhlé postavy, asi 165 cm vysoká a měla mít hnědé vlasy po ramena.

Policisté by ji potřebovali vyslechnout, proto touto cestou ženu, která sražené chodkyni poskytla pomoc a mohla celou nehodu vidět, žádáme, aby kontaktovala dopravní policisty z Kutné Hory na tel. čísle 725 080 657 nebo na čísle 974 875 251.

Dále žádáme i další případné svědky, kteří mohli také nehodu vidět, aby se i oni ozvali na jedno z uvedených čísel.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

10. října 2024

vytisknout e-mailem