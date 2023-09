Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme vandala, který poškodil skleněnou výplň fastfoodu

MLADOBOLESLAVSKO - Hrozí mu až roční trest.

Mladoboleslavští policisté přijali oznámení o poškození skleněné výplně fastfoodu v ulici Jičínská v Mladé Boleslavi, kterou neznámý vandal rozbil 27. srpna 2023 v ranních hodinách.

Pravděpodobně kamenem, několika hody, poškodil zatím neznámý pachatel skleněnou výplň a dopustil se tak přečinu poškození cizí věci. Na poškození způsobil škodu ve výši 20 tisíc korun. Za takový skutek navíc hrozí až roční trest odnětí svobody.

Hledáme mladíka, který by mohl pomoci objasnit celý případ. Právě on by mohl pomoci s identifikací pachatele a mohl by nám poskytnout důležité informace k jeho popisu a celému skutku.

Žádáme tedy mladíka na fotografii, aby se policistům přihlásil na tel. číslo 974 877 522 nebo mobilní telefon 735 785 751. Stejně tak žádáme i ostatní, kteří by mladíka poznali, aby se taktéž ozvali na uvedená čísla.

Za pomoc s objasněním případu předem děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. září 2023

