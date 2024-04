Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme útočníka

Prosíme veřejnost o pomoc při pátrání po agresivním muži.

Policisté z Místního oddělení Karlín od poloviny března prověřují událost, kdy došlo ve večerních hodinách k fyzickému napadení muže v Sokolovské ulici v Praze 8. Poblíž tramvajové zastávky Urxova si žena zapálila cigaretu, kterou následně málem nechtěně uhasila o reproduktor patřící zde stojící skupině mužů. Žena si však zavčas povšimla, že se nejedná o popelník, cigaretu uhasila o zem a mužům se i přesto omluvila. Následně si šla do nedalekého obchodu nakoupit. Ve chvíli, kdy se z místa vzdálila, zde postávající muži ji začali vulgárně urážet. Venku na ženu však čekal kamarád, který ji po celou dobu doprovázel a tak se jí zastal. V tu chvíli jej jeden z mužů udeřil pěstí do obličeje. Vlivem tohoto útoku upadl poškozený na zem, kde ho pachatel ještě kopnul kolenem do oblasti hlavy. Tímto jednáním poškozenému vznikla újma na zdraví. Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je útočník zaznamenán. Na dalším záznamu byl útočník zachycen včetně osob, které ho doprovázely. V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací, týkajících se pachatele či svědků události. V případě, že osoby na kamerovém záznamu poznáváte, kontaktujte linku 158.

Muž je podezřelý z trestného činu výtržnictví a ublížení na zdraví, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody ve výši až tři roky.

kpt. Kristýna Soukupová- 25. dubna 2024

Související dokumenty Napadení muže Praha 8.mp4

Velikost souboru:88,5 MB / formát MP4

