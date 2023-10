Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme svědkyni v růžových šatech

V souvislosti s incidentem mezi dvěma muži, který se stal na zastávce PID Nuselské schody, hledají pražští kriminalisté důležitou svědkyni v růžových šatech a další svědky.

Incident mezi dvěma muži, kdy jeden napadl druhého nožem, se odehrál 28. září v Bělehradské ulici na zastávce pražské integrované dopravy Nuselské schody. Kolem půl jedenácté večer tam začal neznámý muž rukama bušit do skleněné výplně zastávky. To se však nelíbilo opodál stojícímu jinému muži a výtržníka upozornil, aby to nedělal. Výtržník po okřiknutí změnil cíl své „zábavy“ a zaměřil se právě na tohoto muže. Vytáhl nůž a snažil se ho několikrát bodnout do těla, poškozený musel opakovaně ustoupit, až se dal na útěk. Útočník si proto vyhlédl novou oběť, tou byla žena, kterou hledáme. Deset metrů od zastávky do ní začal strkat, vytlačovat ji z chodníku a to takovou intenzitou, až spadla do kolejiště tramvaje. Celý incident nakonec ukončil první poškozený, který se na místo události vrátil a útočníka zadržel za pomoci přihlížejících. Následně ho předali přivolané hlídce.

Kriminalisté se touto cestou obracejí na případně svědky celé události, aby kontaktovali linku 158. Především by však přivítali svědectví od napadené ženy, která měla být v růžových, dle jiných červených šatech, vysokou 175 až 180 cm. Jakékoli informace přijmou kolegové na tísňové lince policie 158.

S útočníkem bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy výtržnictví, nebezpečné vyhrožování a ublížení na zdraví, za což v případě odsouzení hrozí, až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jan Rybanský - 10. říjen 2023

