Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky zběsilé jízdy mezi Ústím n/L. a Děčínem

ÚSTECKÝ KRAJ - Opilý řidič ohrožoval svou jízdou ostatní řidiče.

Děčínští dopravní policisté hledají svědky včerejší zběsilé jízdy opilého řidiče na silnici I/62, který jel z Ústí nad Labem směrem na Děčín. Řidič řídil mezi 19:00 a 19.30 hodinou vozidlo Mazda CX5, červené metalízy na převozních značkách, kdy na vozidle byl nápis AUTOBEK. Jeho jízda byla policistům oznámena od ostatních řidičů, neboť přejížděl s vozidlem do protisměru a na krajnici a ohrožoval tím ostatní řidiče. Jeho zběsilá jízda skončila dopravní nehodou, kdy v úrovni obce Malšovice naboural do boku protijedoucího vozidla. Následně se zjistila příčina jeho nebezpečné jízdy, neboť při dechové zkoušce nadýchal přes 2 promile alkoholu. Policisté by k řádnému objasnění a zadokumentování celého skutku potřebovali co nejvíce svědků. Žádáme proto řidiče, kteří mezi 19 a 19:30 hodinou po této silnici projížděli a počínání řidiče viděli, či je přímo ohrozil, aby kontaktovali policisty buď na lince 158, případně na mobilním čísle 602660918. Také uvítáme záběry z palubních kamer.

Za spolupráci mnohokrát děkujeme.

10. února 2024

por. Bc .Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

