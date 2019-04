Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky z autobusu, chodce i řidiče

ZNOJMO: V ulici Pražská došlo včera ráno k nehodě.

V pondělí 8. dubna asi v 8 hodin došlo ve Znojmě v Pražské ulici k dopravní nehodě. Řidička autobusové linky jela po ulici Pražská směrem k náměstí Svobody za nezjištěným osobním vozidlem. Tomuto vstoupil na přechod pro chodce starší muž. Osobní vozidlo prudce zabrzdilo a stejně tak řidička autobusu. Následkem toho v autobuse spadlo několik cestujících. Rychlá záchranná služby převezla čtyři ženy do nemocnice k vyšetření. Dechová zkouška u šoférky autobusu byla negativní. Zbývá doplnit, že k události došlo poblíž budovy Fio banky.

Znojemští dopravní policisté hledají svědky této dopravní nehody a to cestující z autobusu Tedom linky 803 ( i nezraněné), kteří s policisty ještě nehovořili. Velmi by nám pomohlo i svědectví řidiče osobního vozidla, který před přechodem pro chodce zastavil (pravděpodobně se jedná o stříbrný Ford Focus combi). Stejně tak hledáme i chodce (staršího muže vě věku kolem 70 let), který přecházel po přechodu pro chodce. Kontaktujte prosím policisty na lince 158 nebo na telefonu 724 189 025.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 9.4.2019

