Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme svědky vloupání do stavebního kontejneru

Český Krumlov – Kaplice – Pachatel způsobil škodu za více než 200 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Kaplici se zabývají případem krádeže stavebního vybavení, které se v době od pátku 13. 9. 2024 od 14:00 hodin do soboty 14. 9. 2024 do 13:15 hodin dopustil dosud neustanovený pachatel. Ten se v uvedené době nejprve za pomoci násilí vloupal do stavebního kontejneru, umístěného na staveništi v ulici Gen. Fanty v Kaplici a následně z něho odcizil stavební vybavení za více než 200 000 korun. Mezi odcizeným vybavením byl například vibrační pěch, dvě elektrocentrály nebo motorový rozbrušovací stroj. Kapličtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. Pachateli tak v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let nebo peněžitý trest.

Policisté po pachateli nyní intenzivně pátrají. Zároveň v souvislosti s prověřováním případu vyzývají případné svědky, kteří se ve výše uvedené době pohybovali v okolí ulice Gen. Fanty v Kaplici a všimli si něčeho podezřelého, aby své poznatky, které by mohly vést k odhalení osoby pachatele, sdělili na linku 158 nebo aby se obrátili přímo na ně na telefonním čísle 974 232 720.

Za případnou spolupráci děkujeme.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

16. září 2024

vytisknout e-mailem