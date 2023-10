Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky vážné dopravní nehody na Konopišti

BENEŠOVSKO - K nehodě došlo 2. srpna 2023 ve 12:20 hodin před vjezdem do Muzea motocyklů.

Policisté z dopravního inspektorátu v Benešově od 2. srpna 2023 šetří vážnou dopravní nehodu, ke které došlo na Konopišti ve 12:20 hodin.



Celá událost se stala na silnici III/10614 v obci Konopiště, konkrétně před vjezdem do Muzea motocyklů. Z dosud nezjištěných příčin a okolností došlo ke střetu osobního vozidla Škoda Fabia s nákladním vozidlem Iveco, převážejícím mobilní WC.

Při dopravní nehodě v osobním vozidle cestovaly tři starší osoby, 68letá řidička, spolujezdec a spolujezdkyně. Všichni tři utrpěli vážná zranění, která se vyžádala několikatýdenní rekonvalescenci.

Policisté by z potřebovali vyslechnout další osoby, které byly svědky celé události, zejména průběhu dopravní nehody. Od hasičského záchranného sboru máme k dispozici kamerové záznamy, na kterých jsou vidět protijedoucí vozidla, která jedou ve směru od dopravní nehody. Právě tito řidiči mohli dopravní nehodu vidět a mohli by nám poskytnout důležité svědectví nebo informace. Vzhledem k tomu, že SPZ nejsou čitelné, podařilo se policistům získat alespoň informace o typu vozidla a nyní by potřebovali jejich řidiče vyslechnout. Jedná se o vozidlo Nissan, Renault, Ford, Škoda, Ford, Mercedes a Škoda.

Dále by policisté potřebovali vyslechnout i osoby, které se bezprostředně u dopravní nehody na místě pohybují a policisté se domnívají, že mohly vidět i samotný děj dopravní nehody a taktéž by mohly pomoci s objasněním celé události.

Touto cestou tedy žádáme řidiče vozidel na kamerovém záznamu a osoby na kamerovém záznamu, stejně tak i případné další svědky nehody, které policisté ještě nevyslechli, aby se přihlásili na linku 158 nebo nejlépe přímo benešovským policistům na tel. číslo 735 785 559 nebo pevnou linku 974 871 25.

Za pomoc předem děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. října 2023

