Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme svědky vážné dopravní nehody

Pražští kriminalisté hledají svědky dopravní nehody, kdy řidič osobního automobilu srazil chodkyni a od dopravní nehody ujel.

Dne 23. listopadu okolo 09:45 hodin jsme přijali na linku 158 oznámení o dopravní nehodě v ulici Skuteckého v Praze 6, kdy došlo ke střetu chodce s osobním automobilem. Řidič vozidla tmavé barvy jel ze směru ulice Bazovského po ulici Skuteckého směrem do ulice K Trninám. Seniorka přecházela pozemní komunikaci mimo přechod pro chodce a to v místě poblíž panelového domu č. p. 1087/7, přičemž se střetla s projíždějícím vozidlem. Řidič vozidla však pokračoval v jízdě a seniorce neposkytl první pomoc. Chodkyně vlivem této nehody utrpěla velmi vážná zranění. Tímto žádáme svědky předmětné události, kteří by mohli poskytnout informace k průběhu dopravní nehody, uvedeném vozidlu a případně jeho řidiči, ať kontaktují linku 158. Dále žádáme řidiče, kteří projížděli 23. listopadu v čase okolo 9:45 hodin ulicí Skuteckého a měli ve svém vozidle zapnutou palubní kameru, která by mohla zaznamenat místo dopravní nehody, nebo jeho okolí, aby daný záznam poskytli.

por. Kristýna Zelinková- 25. listopadu 2024

