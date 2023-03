Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky středeční nehody

TEPLICKO - Řidič poškodil jiné vozidlo a z místa ujel.

Ve středu 22.3.2023 došlo k dopravní nehodě v Teplicích v ulici Americká za křižovatkou s ulicí U nemocnice. Nezjištěný řidč v době od 8:30 do 10:30 hodin narazil do podél levého chodníku zaparkovaného vozidla Citroen Berlingo a z místa ujel. Vozidlo Citroen má poškozený pravý zadní roh. Žádáme případné svědky, kteří by mohli pokytnout k nehodě jakékoliv informace, aby se obrátili na dopravní inspektorát tel. 974439260.

23. března 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí





