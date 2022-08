Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky smrtelné nehody motocyklisty a také totožnost řidiče

MLADOBOLESLAVSKO – V případě jakýchkoliv poznatků nás kontaktujte na lince 158.

V neděli 7. srpna, po půl šesté navečer, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě do Bakova nad Jizerou – Velký Rečkov, při níž zemřel motocyklista.



Osmapadesátiletý motocyklista jel po silnici č. II/276 od Bělé pod Bezdězem ve směru na Malou Bělou. Před křižovatkou s komunikací vedoucí do Velkého Řečkova ztratil stabilitu a spadl s motorkou na bok. Přes veškerou snahu záchranářů se nepodařilo obnovit motocyklistovi životní funkce a ten na místě bohužel podlehl zraněním neslučitelným se životem.



V souvislosti s vyšetřováním dopravní nehody se kriminalisté obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrají po řidiči vozidla, který před nehodou vjel do křižovatky od Velkého Řečkova a pokračoval na Malou Bělou. Mělo by se jednat o automobil Škoda Octavia, třetí nebo čtvrté řady, tmavě modré či černé barvy. Na registrační značce by mělo mít vozidlo koncové číslo 14.



V případě jakýchkoliv poznatků k vozidlu a jeho řidiči, nebo pokud jste projížděli úsekem dopravní nehody a disponujete záznamem z palubní kamery, kontaktujte nás, prosím, na lince tísňového volání 158.



Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, kde se trestní sazba pohybuje v případě odsouzení od jednoho do šesti let odnětím svobody.



Ke zjištění přesné příčiny a objasnění dopravní nehody byl přibrán znalec z oboru dopravy.







por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

8. srpna 2022

