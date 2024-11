Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky nehody v Bučovicích

VYŠKOVSKO: Nákladní vozidla se střetla zpětnými zrcátky

Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, která se stala v úterý 5. listopadu v 14:15 v Bučovicích. Dle zjištěných informací měl řidič nezjištěného náklaďáku jet po ulici Vyškovská směrem do centra Bučovic a po projetí mírné levotočivé zatáčky vyjet ze svého pruhu. Důsledkem toho narazil levým zpětným zrcátkem do levého zpětného zrcátka protijedoucího služebního nákladního vozidla AČR značky Tatra.Ridič tohoto nákladního vozidla nezastavil a pokračoval v jízdě směrem do centra Bučovic. Mělo se jednat o nákladní vozidlo s bílou kabinou a oranžovými majáky na střeše. Mělo tmavé bočnice a tmavou "ruku" za kabinou a v nákladovém prostoru převáželo štěrk.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 8. 11. 2024

