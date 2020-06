Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky nehody u Dolan

NÁCHODSKO - V příkopu havarovala modrá Felicia, v automobilu se zranili tři lidé.

Žádáme o přihlášení svědky dopravní nehody, která se stala dnes ráno (25.6.2020) v 7.00 hodin na silnici I/33 do Hradce Králové na Náchod.

Na úseku silnice mezi Dolany a Svinišťany z neznámé příčiny vyjelo do protisměrné části vozovky a posléze havarovalo v příkopu osobní vozidlo světle modré barvy značky Škoda Felicia combi. Ve vozidle cestovaly 3 osoby, které byly předány do péče lékařů. Policisté skupiny dopravních nehod, kteří vyšetřují příčinu nehody a veškeré okolnosti, žádají případné svědky, kteří viděli nehodový děj, nebo by mohli podat svědectví o charakteru jízdy modré škodovky či přítomnosti jiných vozidel, které by eventuálně mohly havarovaný vůz před nehodou ohrozit, aby své informace poskytli na linku 158.

por. Mgr. Eva Prachařová

25. 6. 2020 v 10.00

