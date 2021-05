Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky nehody

ČESKOLIPSKO - V Horní Libchavě se střetla chodkyně s osobním vozidlem.

Minulý týden ve čtvrtek nás lékař českolipské nemocnice informoval o tom, že má v péči 72letou ženu s otřesem mozku, který s největší pravděpodobností utrpěla v důsledku pádu na silnici při dopravní nehodě. Žena si jen vybavuje srážku s vozidlem před prodejnou nápojů u domu číslo 73 v Horní Libchavě ve chvíli, kdy procházela po levé krajnici silnice ve směru na Volfartice. Z opačného směru proti ní projíždělo osobní vozidlo nezjištěné značky, které ji zachytilo a ona spadla na zem. Řidička tohoto vozidla ihned zastavila, pomohla jí vstát a také jí nabídla odvoz na lékařské vyšetření do nemocnice, které odmítla. Po nějakém čase se jí ale přitížilo, a proto navštívila v závěru minulého týdne lékaře. Žena se nemůže rozvzpomenout na to, který den k nehodě došlo. Podle zatím dostupných informací to bylo mezi 28. dubnem a 2. květnem.

Dopravní policisté nemají o průběhu nehody ucelené informace, proto žádají případné svědky o pomoc při její dokumentaci a současně se obracejí i přímo na řidičku, která s chodkyní po nehodě komunikovala, aby kontaktovala tísňovou linku 158 nebo osobně v pracovní dny v čase od 7.00 do 15.30 je na dopravním inspektorátu Územního odboru PČR Česká Lípa na adrese Pod Holým vrchem 1734/14.

10. 5. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

