Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky nehody

VYŠKOVSKO: Nehodu způsobil zřejmě cyklista.

V sobotu 13. června v čase mezi 19:10 a 22:25 někdo naboural v Drnovicích do zaparkovaného vozidla a ujel. Octavia byla zaparkovaná před domem č. 29. Dle ohledání místa nehody do vozu zřejmě narazil cyklista, který by měl být zraněn. S největší pravděpodobností utrpěl zranění hlavně v obličejové části.

Pokud byste mohli přispět k objasnění této nehody, kontaktujte nás prosím na tísňové lince 158 nebo na tel.: 725 514 773.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 15. 6. 2020

