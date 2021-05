Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky nehody

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo v době od 9:45 do 10:20 hodin dne 21. května 2021 v Teplicích - Trnovanech, ul. Bohosudovská na parkovišti u OD Kaufland. Neznámý řidič poškodil levý zadní bok vozidla Ford Focus zaparkovaného ve vyznačeném stání a z místa ujel, aniž by učinil opatření vyplývající z účasti na dopravní nehodě.

Podle dosud získaných poznatků k nehodě došlo v 10:03 hodin a způsobila ji starší řidička vozidla Ford Ka žluté barvy během zajíždění do vedlejšího parkovacího stání. Veškeré poznatky k nehodě lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Zpronevěřil přes čtvrt milionu

Z přečinu zpronevěry byl obviněn 48letý muž, který je podezřelý, že loni v prosinci od svých známých převzal přes deset tisíc euro s příslibem, že jim sežene v Německu auto. Do současné doby ale pro žádné motorové vozidlo nejel a poškozeným ani nevrátil peníze. Pokud případ skončí u soudu a muž bude uznán vinným, mohl by ho soudce poslat až na pět let za mříže.

Z kostela zmizelo osvětlení

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se v Krupce vloupal do pozůstatků kostela svatého Prokopa. Odcizil tři svítidla v celkové hodnotě patnáct set korun, pokud se podaří ustanovit lapkovu totožnost, hrozí mu až dvouleté vězení.

