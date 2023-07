Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky nehody

JIČÍNSKO – Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc při objasnění nehodového děje.

Třebovětice - 18.6.2023Obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc při objasnění nehodového děje, ke kterému mělo dojít v neděli 18. června 2023 v 17:05 na silnici III. třídy č. 32510 v katastru obce Třebovětice.



Osmnáctiletému řidiči motocyklu značky Hyosung jedoucímu ve směru od obce Jeřice na obec Třebovětice měl před obcí Třebovětice při průjezdu levotočivou zatáčkou do jízdní dráhy vjet v protisměrném směru jedoucí automobil. Motocyklista ve snaze vyhnout se srážce s dosud nezjištěným vozidlem přejel k pravému okraji vozovky a následně do silničního příkopu, kde společně se spolujezdcem havarovali. Nezjištěný řidič automobilu s dosud nezjištěným vozidlem z místa ve směru na Jeřice ujel, aniž by učinil opatření, která mu ukládá zákon.



Žádáme samotného řidiče automobilu, případně svědky, kteří v uvedený čas projížděli touto trasou a mají k dispozici záznamy z palubní kamery nebo mají jakékoliv informace, které by nám pomohly s objasněním nehodového děje, aby kontaktovali policisty dopravního inspektorátu Jičín (tel. 974 533 250) nebo přímo linku 158.

Za pomoc děkujeme.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

25.7.2023, 9:55

