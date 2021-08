Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky nehody

PLANINY - Neznámý řidič zřejmě přecenil svoje schopnosti, havaroval a při tom poškodil žulové sloupky.

Policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo 11. srpna 2021 v době od 12 do 17 hodin v obci Planiny. Nezjištěný řidič jel s nezjištěným vozidlem od obce Borovno směrem na Nové Mitrovice a při projíždění levotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost zejména dopravně technickému stavu vozovky a svým schopnostem. Vozidlo se dostalo tímto do smyku, přejelo do protisměru a zde narazilo do dvou žulových sloupků, které byly poškozeny. Řidič z místa dopravní nehody ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost. Dalším šetřením policisté zjistili, že by se mělo jednat o vozidlo značky Ford model Focus druhé generace pravděpodobně bílé barvy.

Dopravní policisté žádají případné svědky nehody, aby se přihlásili osobně na adrese Policie ČR, dopravní inspektorát Plzeň-venkov, Slovanská alej 26, Plzeň nebo telefonicky na linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

20. srpna 2021

