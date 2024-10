Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky nehody

TRUTNOVSKO - Řidič z místa dopravní nehody ujel.

DN- sražený chodecDopravní policisté z Trutnova od včerejšího dne 16. října 2024 pátrají po totožnosti řidiče neznámého vozidla, který měl na přechodu pro chodce ve Vrchlabí srazit nezletilou osobu.

Informaci o sražené osobě jsme přijali včera, přičemž z oznámení vyšlo najevo, že k dopravní nehodě došlo ve 14:45 hodin na značeném přechodu pro chodce v Dělnické ulici u okružní křižovatky ve Vrchlabí, když řidič narazil vozidlem do levého boku chodce a poté z místa nehody ujel. Sražený chodec byl ošetřen v nemocnici ve Vrchlabí a poté byl propuštěn do domácího léčení.

Policisté tímto žádají případné svědky, kteří by nám mohli poskytnout jakékoliv informace k předmětnému vozidlu, okolnostem dopravní nehody nebo k samotné totožnosti řidiče nechť nás kontaktují ne telefonním čísle 735 785 444 nebo na bezplatné telefonní lince 158.

Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.

17.10.2024, 10:40

