Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme svědky nehody

Pražští policisté hledají svědky nehody, kteří viděli střet osobního vozidla s chodkyní.

V pátek 23. srpna okolo sedmé hodiny ranní došlo v Praze 10 v křižovatce ulici Novopetrovická a Archiméhova k dopravní nehodě osobního vozidla Kia Sportage tmavé barvy s chodkyní, která byla vážně zraněna. Po střetu řidič osobního vozidla zastavil a poté, co zjistil, že je žena zraněná, odvezl ji do nemocnice k ošetření. Vzhledem k tomu, že dopravní nehoda byla oznámena až po převozu ženy do nemocnice, na místě tedy nebylo možno přesně zadokumentovat celou událost a zajistit svědectví dalších lidí. Tímto bychom chtěli požádat všechny svědky, kteří střed viděli, aby se nám prosím přihlásili. Jakákoliv svědectví, i zdánlivě bezvýznamná informace, je pro nás v tuto chvíli velmi podstatná a může zásadně přispět k vyšetření celé události. Poblíž místa události se nachází autobusová zastávka, na které se v ranních hodinách nachází cestující čekající na autobus a právě někdo z těchto lidí mohl být svědkem nehody.

Kriminalisté v současné chvíli případ prošetřují pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Jakékoliv informace a svědectví mohou lidé oznámit prostřednictvím linky 158. Moc děkujeme

kpt. Eva Kropáčová

Související dokumenty Nehoda OA x chodkyně.docx

Velikost souboru:1,2 MB / formát DOCX

vytisknout e-mailem