Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky nehody

KLADENSKO – Pomozte zjistit nezodpovědného řidiče, který ujel z místa kolize.

Dnes 2. října 2020 po 14. hodině došlo v katastru obce Kladna na křižovatce „U Borovin“ k dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky.

Zatím nezjištěný řidič osobního automobilu (pravděpodobně značky Citroen) tmavé barvy v provedení kombi, jedoucí po ulici Pražská, nedal při jízdě křižovatkou přednost vozidlu Ford Focus, které přijíždělo po silnici č. 1/61 směrem od krematoria na Buštěhrad, za jehož volantem byl čtyřiatřicetiletý řidič. Ten, aby se vyhnul srážce s tímto automobilem, který odbočoval vlevo směrem ke krematoriu, reagoval na vzniklou situaci prudkým bržděním a strhnutím řízení vpravo, přičemž uvedl vozidlo do nekontrolovaného smyku, vlivem kterého následně přejel do protisměru a narazil pravým bokem vozidla do přední části protijedoucího vozidla Iveco třicetiletého šoféra. Po tomto střetu vyjel Ford mimo vozovku do přilehlého lesa.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Alkohol byl u řidičů na místě vyloučen provedenými dechovými zkouškami.

Viník nehody, jak již bylo zmíněno v úvodu, z místa odjel. Žádáme proto svědky, kteří v inkriminovanou dobu projížděli v místě dopravní nehody, aby svými poznatky pomohli objasnit průběh střetu a pomohli vypátrat tohoto nezodpovědného řidiče.

Jakékoliv informace můžete sdělit policistům osobně na dopravním inspektorátu, nebo na telefonním čísle 974 873 250, 251. 255, nebo na mobilním telefonu 702 207 630. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. října 2020

vytisknout e-mailem