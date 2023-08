Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky nehod z tohoto týdne

TEPLICKO - Dvě odřená auta, viníci ujeli.

K první nehodě došlo o tomto víkendu v době od 28.07.2023 20:00 hodin do 30.07.2023 15:00 hodin v obci Hrob - Verneřice, u domu s č.p. 134. Nezjištěný řidič nezjištěného vozidla se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a poškodil levý bok zaparkovaného vozidla VOLKSWAGEN BORA. Poté pravděpodobný viník z místa odjel, aniž by nehodu oznámil.

K druhé nehodě došlo ve středu 02.08. 2023 v čase 17:30 do 19:20 hodin v Krupce v ulici Husitská u domu s č.p. 42/75. Zde došlo k poškození levé přední části zaparkovaného vozidla Škoda Octavia. Ani v tomto případě viník nehodu neoznámil a z místa odjel.

V případě jakýchkoliv poznatků k nehodám zavolejte na dopravní inspektorát v Teplicích, tel. 974439260.

3. srpna 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem