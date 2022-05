Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky nehod

TEPLICKO - Poznatky k nehodám přijme Dopravní inspektorát v Teplicích.

Viděli jste nehody?

K první dopravní nehodě mělo dojít v době od 7:00 do 17:35 hodin dne 29. dubna 2022 v ulici J.Á.Komenského v Teplicích. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a narazil do pravého zadního boku zaparkovaného auta značky Smart.

Ke druhé nehodě došlo od 17:00 hodin dne 25. dubna 2022 do 10:00 hodin dne 26. dubna 2022 v ulici Gagarinova v Teplicích. Na parkovací ploše u domu 1426 měl nezjištěný řidič poškodit zadní část zaparkovaného vozidla VW Polo.

U obou nehod pravděpodobní viníci nesplnili svou zákonnou povinnost a z místa ujeli.

Žádáme občany, kteří by mohli k nehodám poskytnout jakékoliv informace, aby se obrátili na dopravní inspektorát v Teplicích, tel. 974439260.

4. května 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

Oddělení tisku a prevence

KŘ PČR Ústí nad Labem

ÚO Teplice

