Hledáme svědky nehod

TEPLICKO - Tři viníci nehod ujeli z místa.

K první nehodě došlo v době od 11. 11. 2022 do 20.11.2022 v Teplicích v Dubské ulici před domem č.p. 783. Neznámý řidič zde měl poškodit zaparkované vozidlo Škoda Octavia a z místa nehody měl odjet.

K další nehodě měl dojít dne 21. 11. 2022 v době od 6:20 do 15:00 hodin v Teplicích v ulici Křižíkova. Neznámý řidič poškodil levou boční část vozidla Renault Megane, červené barvy, které bylo zaparkované při pravém okraji vozovky a z místa ujel. Ani u třetí nehody nesplnil pravděpodobný viník nehody svou zákonnou povinnost a z místa odjel, aniž by nehodu oznámil. Stalo se tak v ulici Javorová v Teplicích dne 25. 11. 2022 v době od 7:00 do 13:00 hodin. Zde bylo poškozeno vozidlo Škoda Octavia. V případě poznatků k uvedeným nehodám kontaktujte policisty z dopravního inspektorátu v Teplicích na lince 974439260.

30. listopadu 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

