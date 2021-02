Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky nehod

TEPLICKO - Policisté pátrají po řidičích, kteří ujeli od nehod a další zprávy.

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 1:00 hodin dne 7. ledna do 15:00 hodin dne 27. ledna 2021 v Teplicích na křižovatce ulic Krušnohorská a Fojtovická. Neznámý řidič poškodil při levém okraji komunikace zaparkované vozidlo Alfa Romeo (došlo k poškození jeho pravé přední části) a z místa ujel, aniž by učinil opatření stanovená zákonem.

Od nehody ujel i řidič, který měl v době od 8:00 do 10:50 hodin dne 9. ledna 2021 v Krupce na účelové komunikaci u ulice Revoluční v úrovni ulice Jasmínová poškodit zaparkované vozidlo Volkswagen.

K další nehodě došlo dne 19. ledna 2021 v době od 15:00 do 15:15 hodin v Teplicích, ul. J. Koziny u veterinární ordinace ve směru k ul. Přítkovská, kde neznámý řidič poškodil levé zpětné zrcátko po pravé straně zaparkovaného policejního vozidla VW Transporter.

Pátráme také po neznámém řidiči, který v době od 22:00 hodin dne 7. února do 16:30 hodin dne 8. února 2021 v Teplicích ul. Pod Školou poškodil přední část automobilu Škoda Octavia, který byl zaparkován v prostoru pro kolmé stání naproti prodejně potravin.

Z místa dopravní nehody měl ujet i řidič, který v době od 20:00 hodin dne 13. února do 11:10 hodin dne 14. února v Dubí ul. Ruská narazil do zaparkovaného vozidla VW Passat, po střetu měl posbírat plasty odpadlé z vozidla a ujet, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti. Veškeré poznatky k nehodám lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Úvěrový podvod

Z úvěrového podvodu se bude zodpovídat 30letý muž, který uzavřel s poškozenou společností smlouvu o spotřebitelském úvěru na částku ve výši dvacet tisíc korun. Nejen, že ve smlouvě uvedl nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli a výši příjmu, ale navíc smluvně stanovené splátky nehradí. Pokud bude obviněný muž u soudu uznán vinným, mohl bys trávit až dva roky za mřížemi.

Vykradený byt

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v Dubí vloupal do bytu. Majitel přišel o elektroniku, kosmetiku, horské kolo, mikrovlnou troubu, pračku a další věci v celkové hodnotě přes dvacet tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody, pachateli hrozí v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody.

