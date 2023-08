Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme svědky nebezpečné jízdy ujíždějícího řidiče - Aktualizace

V souvislosti s tímto případem policisté žádají poškozené, které tento řidič svou bezohlednou a nebezpečnou jízdou ve středu 8. března hodinu před půlnocí, na trase Nouzov, dálnice D11 až Náchodská ulice v Praze 9 ohrozil, aby se neprodleně ozvali na linku 158.

Ve středu hodinu před půlnocí chtěla hlídka středočeských policistů poblíž benzínové čerpací stanice ČS Budčeves zkontrolovat vozidlo VW Golf modré barvy, ve kterém se nacházely dvě osoby. V momentě, kdy se na služebním vozidle rozsvítily majáky, řidič začal ujíždět. Policisté o pronásledování, informovali operační středisko, kdy se do něj ihned zapojily nejbližší hlídky v okolí. Řidič ujížděl obcemi Nouzov, Senice a Okřínek, kdy poté najel na dálnici D11 a rychlostí 160km/h po ní pokračoval ve směru do Prahy. Středočeští policisté provedli i záteras, který řidič objel a zablokovali všechny sjezdy a nájezdy z dálnice. V momentě, kdy se policejní hlídka k vozidlu přiblížila, snažil se je řidič vytlačit ze silnice. Během jízdy na dálnici pronásledovaný způsobil dopravní nehodu, kdy nevládl řízení a narazil do svodidel. To ho však neodradilo a dál pokračoval v nebezpečném ujíždění. Jelikož podezřelý pokračoval ve směru do Prahy, zapojili se do pronásledování i pražští policisté. Ti vozidlo zaregistrovali již na osmém kilometru dálnice D11, ale řidič stále odmítal zastavit. Chlumeckou ulici v Praze 9, včetně kruhového objezdu, projel vysokou rychlostí v protisměru, kde ohrozil projíždějící linkový autobus a tři osobní vozidla. Celé pronásledování skončilo až v Náchodské ulici v Praze 9, kde byl policejními hlídkami zablokován a donucen zastavit.

Za užití donucovacích prostředků řidiče z vozu vytáhli a omezili na osobní svobodě. Provedeným testem na drogy zjistili, že byl pod vlivem návykových látek a nikdy nevlastnil řidičský průkaz a navíc má zákaz řízení. Třicetiletý muž je v současné chvíli podezřelý ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, násilí proti úřední osobě a obecné ohrožení. V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. Pražští policisté z pronásledování vyhodnotili kamerové záznamy a žádají všechny poškozené, které tento řidič svou bezohlednou a nebezpečnou jízdou ve středu 8. března hodinu před půlnocí ohrozil, aby se neprodleně ozvali na linku 158, nebo navštívili nejbližší policejní služebnu. Děkujeme.

Trasa: od benzínové čerpací stanice ČS Budčeves, následně projel obcemi Nouzov, Senice, Okřínek a následně najel na dálnici D11 a ujížděl po ní až do Prahy, kde sjel na Chlumeckou ulici, kde se následně otočil do protisměru a jel do Náchodské ulice, kde byl hlídkami dvě minuty po půl 12 v noci zastaven.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 18. 4. 2023

Aktualizace: Pražští kriminalisté prvního oddělení Prahy III třicetiletého muže obvinili ze spáchání trestných činů obecné ohrožení a násilí proti úřední osobě, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvanáctiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Violeta Siřišťová - 29. 8. 2023





vytisknout e-mailem