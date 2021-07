Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky nebezpečné jízdy agresivního řidiče

MLADOBOLESLAVSKO – Policisté žádají veřejnost o pomoc.

Nebezpečný řidič osobního vozidla Škoda Octavia šedé metalické barvy ohrožoval agresivní jízdou ostatní řidiče i chodce v pátek 9. července 2021 krátce před devátou hodinou ráno v ulicích Mladé Boleslavi.



Uvedený devětatřicetiletý řidič jel od Debře k ulici Ptácká, kde nereagoval na výzvu dopravních policistů k zastavení a rychlou nebezpečnou jízdou ujížděl směrem do centra města. Řidiče vozidel a chodce ohrožoval zejména na křižovatkách Ptácká, Nádražní a na ulici Viničná. Na semaforech projížděl na červenou, předjížděl na plné čáře i na nepřehledných úsecích, přejížděl do protisměru a vjížděl do zákazů vjezdu rychlostí až 130 km/h.



V ulici Vančurova nezvládl řízení a narazil do oplocení domu a do plynové přípojky. Ani po této dopravní nehodě nezastavil a policisté jej dále pronásledovali přes park Štěpánka. V jízdě pokračoval ulicí Na Celně a až v ulici Prostřední řidič narazil do závory a dal se na útěk. Policisté muže po chvíli zadrželi na zahradě u rodinného domu.



Následnou lustrací zjistili, že není držitelem řidičského oprávnění, užívané vozidlo odcizil, má bohatou trestní minulost a za obdobnou trestnou činnost byl v posledních třech letech odsouzen. Muž byl zadržen a vzat do vazby.



V souvislosti s vyšetřováním dalších okolností případu žádáme občany, kteří byli svědky nebezpečné jízdy agresivního muže, nebo se v této souvislosti cítili přímo ohroženi, aby kontaktovali linku 158 nebo věc oznámili na nejbližší policejní služebnu.



Za poskytnuté informace děkujeme.



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

15. července 2021



