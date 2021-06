Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky napadení ve vlaku

KOLÍNSKO – Pomozte nám případ objasnit

Kolínští policisté prověřují napadení průvodčího jedním z cestujících ve vlaku jedoucího z Bohumína do Prahy. Zároveň hledají svědky incidentu.

Ve středu 9. června, po 11. hodině dopoledne, nám bylo oznámeno napadení ve třetím vagonu vlaku mezi stanicemi Pardubice – Kolín. Hlídka po příjezdu na vlakové nádraží zadržela podezřelého 35letého muže a eskortovala ho na oddělení, kde byl umístěn do policejní cely. Zraněný 33letý průvodčí byl s blíže nespecifikovaným zraněním převezen sanitou do nemocnice, kde zůstal hospitalizován.

Policisté vyslechli oba účastníky incidentu, kterému mělo předcházet nejspíš to, že průvodčí měl opakovaně vyzvat cestujícího k nasazení respirátoru, avšak ten ho neuposlechl a měl ho udeřit. Nicméně policisté celou věc nadále prověřují, neboť doposud není jednoznačně prokázáno jednání, které by mělo znaky trestného činu. V této souvislosti by nám velice pomohlo svědectví.

Prosíme případné svědky, kteří cestovali ve vlaku a mohli by poskytnout bližší informace a zároveň nám pomohli případ objasnit. Veškeré informace můžete sdělit na bezplatné lince tísňového volání 158 nebo přímo kontaktujte kolínské policisty na lince 974 874 710.

Děkujeme předem!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

11. června 2021

