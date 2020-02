Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme svědky loupeže u Máje

MOSTECKO - Policie hledá svědky pondělní loupeže ve večerce v NS Máj v Litvínově, pomoci by mohly i záznamy z kamer vozidel.

Mostečtí kriminalisté se obrací na veřejnost o pomoc při pátrání po neznámém pachateli trestného činu loupeže. Ta se měla stát v pondělí dne 17. února kolem 19. hodiny. Neznámý maskovaný muž přišel v tu dobu do prodejny večerky v nákupním středisku Máj v Litvínově a odcizil zde finanční hotovost. Ke zranění osob nedošlo.

Kriminalisté v souvislosti s tímto případem hledají osoby, které se v pondělí v době mezi 18.30 až 19.15 hodinou pohybovaly v blízkosti objektu Máj či prodejny večerky a mohly by policistům poskytnout jakoukoliv informaci dle občanů možná nedůležitou. Policii by mohly pomoci i soukromé kamerové záznamy z motorových vozidel, která v této době projížděla ulicí Valdštejnskou nebo ulicí PKH kolem objektu Máj. Kamerové záznamy z toho času by mohli mít i řidiči motorových vozidel, která v tu dobu byla zaparkovaná v okolí střediska Máj.

Třeba si někteří svědci mohli u Máje v inkriminované době všimnout muže, který byl oblečený v tmavé mikině, tmavých kalhotách, mohl mít na hlavě kšiltovku a přes ni kapuci od mikiny a na rukou mohl mít rukavice. Na fotografii je zveřejněn podezřelý tak, jak byl oblečen, když byl v prodejně.

Informace k tomuto případu nám mohou občané zavolat kdykoliv na linku tísňového volání 158.

nprap. Ludmila Světláková

Most 20. února 2020

Odkazy do noveho okna Loupež Litvínov Máj Detailní náhled

vytisknout e-mailem