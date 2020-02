Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky incidentu v centru Liberce

LIBERECKO - Současně pátráme po dvou útočnících.

Dne 17. ledna v půl osmé ráno nastoupil 29letý muž do druhého vozu tramvaje na zastávce Krkonošská v Liberci a o dvě stanice později u vlakového nádraží požádal 15letého chlapce, který ve stejném voze seděl na sedačce, aby uvolnil místo staré babičce. Ta v tramvaji stála a opírala se o francouzské hole. On sám jí místo k sezení poskytnout nemohl, protože stál také.

Ačkoliv mladík jeho přání ihned vyhověl bez jakýchkoliv protestů, zcela nesmyslně do této bezvýznamné události vstoupil muž sedící původně před chlapcem a začal 29letého muže vulgárně urážet a vyhrožovat mu, že ho zbije, protože si podle jeho slov "nebude dovolovat někoho zvedat ze sedačky". Na zastávce U Rybníčku nastoupil do tramvaje známý tohoto agresora a slovně se do něj pustili oba. Také mu vyhrožovali, že ho zbijí. incident centrum Liberce

Na zastávce Fugnerova mu pak jeden z nich při vystupování plivnul do obličeje a zasypal ho dalšími urážkami a výhružkami. Na této zastávce nakonec vystoupili všichni tři a neznámí muži 29letého cestujícího fyzicky napadli. Jeden z nich ho držel zezadu za paže, aby mu znemožnil pohyb, a druhý ho bil pěstmi do obličeje. Napadený se snažil alespoň krýt dlaněmi svůj obličej. V té době kolem procházely desítky lidí. Kolemjdoucí incident s větším či menším zájmem zaznamenali, ale nenašel se mezi nimi nikdo, kdo by mu byl ochotný pomoci třeba jen přivoláním policistů nebo strážníků. A to ani ve chvíli, kdy muž pod ranami útočníka upadl na zem. Když se na něm agresoři dostatečně vybili, utekli do hlavního vchodu obchodního centra Fórum, kde je zachytila bezpečnostní kamera.

Cestujícího z tramvaje napadli dva muži ve věku kolem 25 let. Jeden z nich měl na sobě modré pracovní kalhoty a šedou mikinu s kapucí. Byl vysoký zhruba 165 až 170 cm, spíše obézní postavy. Měl černé vlasy a kulatý obličej. Jeho známý byl rovněž oblečený do modrých pracovních kalhot a šedé mikiny a měl na sobě reflexní vestu, kterou si později svléknul a nesl ji v ruce. Vysoký byl asi 170 cm štíhlé postavy. Měl také černé vlasy.

Poznáváte-li je a nebo byli-li jste svědky incidentu a můžete nám s vypátráním agresorů pomoci, volejte prosím naši známou tísňovou linku 158 nebo kontaktujte kteroukoliv naši služebnu.

Na závěr musíme zmínit k incidentu i další smutnou skutečnost, a to tu, že po útoku napadený žádal svědky události, aby na místě setrvali do příjezdu policie a nebo mu alespoň dali na sebe telefonní číslo, aby jsme je mohli jako svědky později kontaktovat. Vyhověla mu jen jedna svědkyně, ostatní se tvářili tak, že se jich jeho "problém" nijak netýká.

Muž, který chtěl jen pomoci invalidní seniorce, byl následně nejenom fyzicky napaden, ale také ponechán ostatními lidmi na ulici svému osudu. Naši tísňovou linku si musel přivolat sám. Štěstí je, že incident neměl žádné fatální následky na jeho zdraví. Případ jsme kvalifikovali jako přečin výtržnictví a po pachatelích intenzivně pátráme.

20. 2. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP libereckého kraje

