Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky incidentu

KLADENSKO – Zejména řidiče automobilů, kteří na místě zastavili.

V pondělí 14. června 2021 jen několik minut po půl osmé večer došlo v Kladně v ulici ČSA k fyzickému napadení třiatřicetiletého muže.

Poškozeného napadl zatím nezjištěný pachatel u domu č.p. 3219. Následně se dal napadený na útěk přes čtyřproudovou komunikaci, přičemž ho útočník doběhl a opět došlo k ataku, kdy byl poškozený muž sražen na komunikaci, kde zůstal ležet ve vozovce. U zraněného muže zastavila posléze dvě vozidla.

Neznámý agresor z místa odešel v doprovodu nezjištěné ženy směrem k Dělnickému domu na náměstí Svobody. Podle prvotních informací, které má Policie ČR k dispozici, byl pachatel oblečen do šortek a oranžového trička.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, vyšetřující policista by jako svědky k celé události potřeboval vyslechnout nezjištěné řidiče osobních automobilů, kteří v místě zastavili. Dále by přivítal svědectví osob, které stály na autobusové zastávce MHD a to ve směru do centra města.

Žádáme výše zmiňované řidiče, aby se přihlásili osobně na Obvodní oddělení Kladno – město, nebo kontaktovali vyšetřovatele případu na mobilním telefonu 974873537. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. června 2021

