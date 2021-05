Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky incidentu

KLADENSKO – Mladá žena byla napadena neznámým řidičem.

Kladenští kriminalisté prošetřují pokus znásilnění, ke kterému mělo dojít 22. dubna 2021 po půl jedné odpoledne na polní cestě mezi obcemi Smečno a Hrdlív.

Poškozená dvacetiletá žena vystoupila z autobusu městské hromadné dopravy v obci Kvíc zastávka U Hrušky a pěšky se vydala do obce Hrdlív, kde v současné době bydlí. Cestou u ní v kopci zastavila dodávka, jejíž řidič se poškozené ptal anglicky, jak se dostane do Kladna. Jelikož dopravní situace nedovolila, aby šoférovi okamžitě popsala cestu a muž jí očividně nerozuměl, nastoupila k němu do vozidla.

Oznamovatelka se mu lámanou angličtinou snažila vysvětlit, kudy má jet a když projížděli obcí Hrdlív, tak řidiče požádala, aby jí zastavil a ona mohla vystoupit. Na to šofér nereagoval, skládal jí lichotky a údajně chtěl, aby s ním odjela do ciziny. Nakonec odbočil na výše zmiňovanou polní cestu a snažil se o fyzický kontakt.

Oznamovatelce se pochvíli podařilo otevřít dveře vozidla a z místa utekla. Na to se řidič s dodávkou rozjel a odjel směrem do Slaného.

Oznamovatelka nedovedla muže přesně popsat. Co se týká dodávkového vozidla, mělo mít korbu s šedou plachtou.

Případ je prošetřován jako přečin znásilnění ve stádiu pokusu a pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.

Aby se podařilo výše uvedeného násilníka vypátrat, hledáme svědky tohoto incidentu. Žádáme řidiče osobních vozidel, kteří v inkriminovanou dobu projížděli místem události a mohli by svými poznatky pomoci zjistit zatím nezjištěnou dodávku a nezjištěného řidiče, aby se přihlásili na službu kriminální policie. Vyšetřovateli případu by pomohly k objasnění případu i záběry z palubních kamer vozidel, která 22. dubna 2021 kolem půl jedné odpoledne projížděla po silnicích mezi obcemi Kvíc, Hrdlív, Smečno a Slaný. Jakékoliv informace je možné sdělit policistům osobně na SKPV Slaný, nebo telefonicky na čísle 974 873 582. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. května 2021

