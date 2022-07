Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky havárie osobního auta v katastru obce Dubno

PŘÍBRAMSKO – Pokud jste viděli průběh nehody, ozvěte se nám.

Příbramští dopravní policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc ohledně objasnění havárie osobního vozidla, k níž došlo 13. července 2022, po jedné hodině odpolední, v katastru obce Dubno.

Podle dosavadního šetření jel 91letý řidič osobního automobilu Peugeot po silnici III. třídy ve směru od Občova na Příbram. Na tomto úseku v katastru obce Dubna najel z přesně nezjištěných důvodů na pravou krajnici, tím se s vozidlem dostal do smyku, přejel do protisměru a poté sjel vlevo do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Po nárazu došlo k zahoření motorové části.

Dle vyjádření řidiče mu do jeho jízdní dráhy vjelo jiné vozidlo a aby nedošlo ke střetu, sjel s vozidlem na pravou krajnici, což ho rozhodilo a dostal se s vozidlem do smyku.

V této souvislosti se obracíme na svědky výše uvedené dopravní nehody. Pokud jste projížděli 13. července, okolo 13:18 hodin, po silnici mezi Občovem a Příbramí a viděli jste průběh nehody, kontaktujte nás na telefonním čísle 974 879 251 nebo 974 879 503. Využít můžete také linku 158.

Děkujeme předem za jakékoliv poznatky, které by nám pomohly objasnit, za jakých okolností k dopravní nehodě došlo.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

22. července 2022

