Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky havárie motocyklu v Kamenickém Šenově

ČESKOLIPSKU - Motocyklistu měla ohrozit černá octavie.

Dne 14. srpna ve 14.20 projížděl po silnici třetí třídy číslo 2639 ve směru z Kamenického Šenova na Nový Oldřichov devětatřicetiletý motocyklista na motocyklu tovární značky YAMAHA, který v zatáčce za tříramennou křižovatkou na výjezdu z Kamenického Šenova vyjel ze silnice do příkopu a narazil do zde ležícího kamene. Motorkář a jeho 37letá spolujezdkyně přitom utrpěli středně těžké zranění, se kterými je zdravotnická záchranná služba letecky transportovala do nemocnic v Liberci a Ústí nad Labem.

Motocyklista později vypověděl, že ho do příkopu vytlačil řidič černé dvojkové Škody Octavie, který jel proti němu ve směru od Nového Oldřichova a při průjezdu zatáčkou se nedržel svého jízdního pruhu a vyjel do protisměru. Na místě nehody pak ani nezastavil a pokračoval v jízdě dál.

Dopravní policisté po něm pátrají a žádají veřejnost o pomoc při objasňování příčiny havárie a její souvislosti s černou octavií. Veškeré informace k dopravní události přijmeme na lince 158.

26. 8. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

