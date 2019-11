Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme svědky dopravních nehod

České Budějovice - Volejte policisty na linku 158.

Českobudějovičtí dopravní policisté hledají svědky několika dopravních nehod, které se staly na území našeho okresu.

K první nehodě došlo dne 23. října v 07:45 hodin, kdy řidič vozidla pravděpodobně tahače s návěsem, jel po ulici Na dlouhé louce ve směru od křižovatky s ulicí Husova třída. Jel v pravém jízdním pruhu směrem k ulici Litvínovická a začal se přeřazovat do levého jízdního pruhu. Přitom narazil do levého zpětného zrcátka červeného tahače značky Volvo s návěsem Schmitz Cargobull černé barvy s výrazným bílým nápisem na boku, který jel souběžně v levém jízdním pruhu. Svým manévrem tohoto řidiče ohrozil. Poté ujel, aniž by věc řešil.

Dne 23. října okolo 10:40 hodiny jel dosud neznámý řidič s neustanoveným vozidlem po ulici Budějovická v obci Homole a to ve směru od obce Planá. Není vyloučeno, že se jednalo o vozidlo značky Ford Tranzit z roku 2000 - 2014. U diagnostického ústavu narazil pravým zpětným zrcátkem svého vozu do levého zpětného zrcátka zde zastaveného vozidla značky Peugeot. Jednalo se o modré vozidlo České pošty, které stálo zaparkované v prostoru autobusové zastávky. Neznámý řiidč poté z místa nehody ujel, aniž by věc oznámil.

K další nehodě došlo dne 25. října ve 14:55 hodin na silnici č. III/14316 v katastru obce Štěpánovice. Neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem, kdy se jednalo pravděpodobně o obytný automobil bílé barvy, z dosud nezjištěných příčin nejel po pravé straně komunikace a došlo ke střetu s vozidlem značky Iveco žluté barvy, kterému bylo poškozeno zpětné zrcátko. Druhý řidič z místa nehody bez zastavení ujel.

Další nehoda, ke které policisté potřebují svědectví, je ze dne 28. října, kdy v 16:10 hodin došlo na křižovatce ulic Bezručova a Trocnovská v obci Trhové Sviny ke střetu dvou vozidel. Nezjištěný řidič s neznámým vozidlem pravděpodobně modré barvy při odbočování vpravo z ulice Trocnovská do ulice Bezručova narazil levou přední částí do levé zadní části vozidla značky Peugeot, které stálo před hranicí křižovatky na ulici Bezručova. Z místa nehody ujel.

Pokud máte k výše popsaným nehodám jakékoliv informace, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158. Za pomoc děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

3. listopadu 2019

