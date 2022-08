Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravních nehod

BLATNICE, CHOCENICKÁ LHOTA - Způsobili dopravní nehody a ujeli, aniž by si splnili svou zákonem danou povinnost.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň – venkov hledají svědky dvou dopravních nehod.

K první nehodě došlo 14. srpna 2022 v 06:01 hodin před obcí Blatnice. Dosud nezjištěný řidič jel s vozidlem Škoda Fabia Combi první generace světle šedé nebo stříbrné barvy ve směru od obce Rochlov a 20 metrů před obcí Blatnice přejel do protisměru, vjel na levou krajnici, kde se střetl se zde zaparkovaným vozidlem Mazda. Řidič od dopravní nehody odjel, aniž by si splnil zákonem danou povinnost. Při dopravní nehodě došlo ke škodě ve výši 40 tisíc korun.

Druhá dopravní nehoda se stala 17. srpna v 12:13 hodin na silnici I/20 před Chocenickou Lhotou. Neznámý řidič jel s vozidlem Volkswagen Passat ve směru od Seče, kdy v prostoru mírné pravotočivé zatáčky předjížděl jízdní soupravu, která se zařazovala do průběžného jízdního pruhu, a přejel do protisměru. Zde ohrozil protijedoucí řidičku s vozidlem Ford Focus, která ve snaze střetu zabránit, uvedla své vozidlo do smyku a havarovala v pravém silničním příkopu. Nezjištěný řidič z místa dopravní nehody odjel, aniž by celou věc oznámil na policii. Z místa dopravní nehody byla převezena řidička a spolujedoucí z vozidla Ford Focus k lékařskému ošetření. Při této dopravní nehodě došlo k celkové hmotné škodě ve výši 75 tisíc korun. Dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo Volkswagen Passat měla řídit žena ve věku kolem 30-35 let s vlasy tmavé barvy v délce na ramena.

Svědci výše popsaných dopravních nehod, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň, nebo na e-mail: px.di.evidence@pcr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

22. srpna 2022

